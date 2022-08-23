Телефонные аферисты удивили россиян новой схемой мошенничества

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана абонентов. Теперь во время звонка они представляются не банковскими сотрудниками и не стражами порядка, а специалистами сотовых операторов.

По данным телекомпании ugra-tv.ru, аферисты убеждают абонентов продлить договор с оператором связи и просят сообщить код из СМС для якобы сервисного номера.

После этого мошенники активируют переадресацию на свой телефон и получают доступ к банковским сервисам клиента, которые находятся на смартфоне граждан. То есть с помощью всего одного сообщения мошенники получают доступ к деньгам абонентов.

Сотрудники полиции напоминают, что не нужно сообщать посторонним лицам свои персональные данные.