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Общество23 августа 2022 11:59

Телефонные аферисты удивили россиян новой схемой мошенничества

Новая схема мошенничества появилась в Югре в августе 2022 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана абонентов. Теперь во время звонка они представляются не банковскими сотрудниками и не стражами порядка, а специалистами сотовых операторов.

По данным телекомпании ugra-tv.ru, аферисты убеждают абонентов продлить договор с оператором связи и просят сообщить код из СМС для якобы сервисного номера.

После этого мошенники активируют переадресацию на свой телефон и получают доступ к банковским сервисам клиента, которые находятся на смартфоне граждан. То есть с помощью всего одного сообщения мошенники получают доступ к деньгам абонентов.

Сотрудники полиции напоминают, что не нужно сообщать посторонним лицам свои персональные данные.