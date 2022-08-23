СвЖД в интересах клиентов развивает инфраструктуру станций и технологии формирования грузовых поездов

Фото из архива РЖД

Для этого организована адресная работа с грузоотправителями.

В августе СвЖД по запросу Кушвинского щебеночного завода протестировала возможность вывода с подъездных путей на инфраструктуру общего пользования (станцию Благодать Нижнетагильского региона Свердловской железной дороги) консолидированную группу из 54 вагонов с инертными грузами. Эксперимент показал, что состав весом 5 тыс. тонн может полностью формироваться на инфраструктуре грузоотправителя и прибывать на СвЖД уже готовым к отправке по маршруту. Это дает возможность предприятию-грузоотправителю получить «маршрутную» скидку на перевозку, увеличить объем добычи щебня. Ранее вагоны поступали на дорогу небольшими группами, каждая с отдельным локомотивом.

Фото из архива РЖД

Для приема составов повышенной длины с подъездных путей завода, СвЖД обеспечила на станции Благодать готовность удлиненного примыкающего пути и уложила дополнительный стрелочный перевод. В соответствии с потребностями предприятия синхронизирован график подвода порожних вагонов и тяговых ресурсов. В результате количество грузов с Кушвинского завода на ст. Благодать вырастет на треть (+4,2 тыс. тонн в сутки или 1,5 млн тонн в год).

Фото из архива РЖД

Маршрутизация является одним из важнейших инструментов повышения эффективности перевозок. При использовании данного метода в пунктах погрузки из вагонов формируют поезда, проходящие попутные технические станции без переработки (изменения состава). В частности, с начала 2022 года по запросам грузоотправителей в Нижнетагильском регионе СвЖД подготовлено 89 маршрутов по отправке щебня; за семь месяцев года по этим маршрутам отправлено более трети всех инертных грузов региона. Погрузка щебня в январе – июле 2022 года составила 4,6 млн тонн (рост в 1,3 раза к аналогичному периоду прошлого года).

Увеличение перевозок инертных грузов отмечается на фоне растущих потребностей автодорожной отрасли, в первую очередь для строительства федеральной автотрассы М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. За семь месяцев 2022 года с карьеров севера Свердловской области (станции Благодать, Покровск-Уральский, Качканар, Смычка, Нижний Тагил и Ясашная) на строительство автомагистрали отправлено 1,8 млн тонн щебня.