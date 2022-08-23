В Нижнем Тагиле местный житель получил длительный срок за сбыт мефедрона

Злоумышленника задержали в октябре прошлого года, тогда у него на руках было больше 30 граммов мефедрона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле местный житель получил длительный срок в колонии за сбыт мефедрона. Известно, что уралец сам употреблял наркотики, и в какой-то момент ему в голову пришла идея подзаработать на продаже запрещенных веществ.

- Он вступил в организованную преступную группу, уголовное дело в отношении участников которой выделено в отдельное производство, для осуществления незаконного оборота наркотических средств, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Как оказалось, организатор группировки оптом закупал запрещенные вещества, а позже давал задание делить их на более маленькие партии.

- Согласно отведенной роли, тагильчанин получал от оператора интернет-магазина сведения о месте тайника с закладкой крупной партии наркотического средства, фасовал его на мелкие партии и сбывал посредством небольших закладок, - добавили в ведомстве.

Злоумышленника задержали в октябре прошлого года, тогда у него на руках было больше 30 граммов мефедрона. По решению суда, уралец получил 8,5 лет колонии строгого режима.