В Екатеринбурге задержали подростка за рулем мотоцикла

Мама подростка не знала о его покупке. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге вечером 21 августа на улице Академика Бардина остановили мотоцикл «Восход», за рулем которого был 16-летний подросток. Юноша рассказал, что купил транспорт у частного лица. Об этом сообщает городское ГИБДД.

- Полицейские доставили несовершеннолетнего в территориальный отдел полиции для выяснения обстоятельств, - говорится в сообщении.

Инспекторы по делам несовершеннолетних установили, что на подростка заведено уголовное дело за кражу мобильного телефона. Мама молодого человека рассказала, что не знала о покупке мотоцикла и что сын катается на нем. На подростка составили административный протокол за управление мотоциклом без прав.

Ранее, 8 августа, в Екатеринбурге 16-летний подросток взял у отца ключи от Lada Vesta и сел пьяный за руль. Отец объяснил, что дал сыну ключи, чтобы тот принес из машины вещи. Однако вместо этого парень сел за руль и уехал.