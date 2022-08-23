ВТБ предоставит екатеринбургскому застройщику финансирование для строительства гостиницы в Сочи

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Кредит предоставлен сроком на пять лет. Первая часть суммы будет перечислена застройщику в августе 2022 года. Средства направят на строительство мини-гостиницы на черноморском побережье в Сочи. Площадь застройки превысит 4,2 тыс. кв. м, номерной фонд гостиницы – 35 номеров. По планам компании, работы на объекте начнутся в сентябре, запуск в эксплуатацию предполагается в октябре 2023 года.

«ВТБ обладает многолетней экспертизой в сфере финансирования строительных проектов на территории Свердловской области и сотрудничает с ключевыми строительными компаниями региона. Сейчас с помощью кредитных ресурсов банка группа компаний «Атлас Девелопмент», давно зарекомендовавшая себя на местном рынке, выходит на новую перспективную территорию в курортной зоне. Уверены, что накопленный застройщиком опыт при возведении значимых объектов недвижимости в Екатеринбурге поможет в реализации этого амбициозного проекта», — сказал управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

Как отметила коммерческий директор «Атлас Девелопмент» Анастасия Стройкова, проект по строительству мини-гостиницы будет реализован под ключ с полной меблировкой, бытовой техникой и всем необходимым для жизни резидентов. В дальнейшем ее управлением займется профессиональный отельный оператор.

«Для финансирования нам требовался надежный партнер, вместе с которым мы сможем создать для рынка недвижимости Сочи высококлассный объект. Мы уверены, что сотрудничество с ВТБ позволит возвести еще одну жемчужину в мире отельного бизнеса на черноморском побережье», – сказала Анастасия Стройкова.

ВТБ активно сотрудничает с компаниями Свердловской области. Корпоративный кредитный портфель банка в регионе по итогам первого полугодия 2022 года увеличился на 5% и составил 131,5 млрд рублей, в том числе в сегменте среднего и малого бизнеса – 31,8 млрд рублей (+7%). На долю предприятий строительного сектора и недвижимости приходится максимальная доля финансирования в сегменте СМБ — около 40% портфеля.

ВТБ – один из лидеров кредитования в сфере жилого и коммерческого строительства в России. Кредиты предприятиям отрасли по итогам первого полугодия составили 434 млрд рублей – более четверти объема кредитного портфеля среднего и малого бизнеса банка.

СПРАВКА

Группа компаний «Атлас Девелопмент» (Екатеринбург) работает на российском рынке недвижимости с 2006 года. Общая площадь объектов, возведенных застройщиком, составляет более 3 млн кв. м. «Девелопер года» по версии Urban Awards 2021 года.