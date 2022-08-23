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Общество23 августа 2022 11:02

В Екатеринбурге временно закрывается движение троллейбусных маршрутов № 11 и 14

Ограничение вводят из-за строительства ливневой канализации
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Два маршрута будут закрыты несколько дней

Два маршрута будут закрыты несколько дней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге временно закрывается движение троллейбусных маршрутов № 11 и 14. Об этом горожан предупредили в гортрансе.

- На перекрестке улиц Степана Разина и Щорса с 00:00 часов 25.08 до 05:00 часов 29.08 закрывается движение троллейбусных маршрутов № 11 и 14, - сообщается на сайте ТТУ.

Ограничение вводят из-за строительства ливневой канализации.

Напомним, в Екатеринбурге открытие движения на улице Громова отложили на месяц. Там идет строительство паркинга.