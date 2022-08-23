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Здоровье23 августа 2022 10:42

В Свердловской области за сутки выявлено 761 случаев коронавируса

Один человек заразившийся новой инфекцией скончался
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
136 заболевших за сутки были госпитализированы

136 заболевших за сутки были госпитализированы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за сутки, согласно данным на сайте стопкоронавирус.рф на 23 августа 2022, выявлено 761 случаев коронавируса. Также за сутки 136 заболевших были госпитализированы. Один человек заразившийся новой инфекцией скончался.

Всего за все время пандемии в Свердловской области коронавирусом заболели 461 940 человек. Из них 443 779 справились с болезнью, 10 797 – умерли.

Ранее мы писали, что сейчас на Среднем Урале господствует новый штамм BA.5 из ЮАР. Врач назвал дату, когда ждать вспышки заболеваемости коронавирусом в Свердловской области.