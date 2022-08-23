В отдел полиции на Химмаше назначили нового начальника

Новым начальником отдела полиции № 13 назначен подполковник Артем Столбов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новым начальником отдела полиции № 13 Екатеринбурга, который расположен на Химмаше, назначен подполковник Артем Столбов. Информация об этом появилась на сайте УМВД России по Екатеринбургу.

В пресс-группе городского УМВД «КП-Екатеринбург» подтвердили, что Артем Столбов уже официально назначен начальником отдела на Химмаше. Бывший начальник Еркен Ертысбаев перевелся на аналогичную должность в отдел полиции № 15.

Напомним, в июле из отдела полиции № 13 был уволен майор полиции, который 29 мая проигнорировал вызов наряда на улицу Грибоедова, где был забит до смерти 46-летний Алексей Казанцев. Мужчина заступился за девушку, когда увидел, как к ней пристают четверо южан. Алексея сильно избили, а через два дня он скончался в реанимации.