В дневные часы воздух может прогреваться до +31 градуса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром 22 и 23 августа наблюдалась легкая дымка смога в воздухе. Он появился из-за действующего антициклона и лесных пожаров в соседних регионах. Об этом сообщает главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

- На снимке полярно-орбитального космического аппарата (вечер 22 августа) видны очаги природных пожаров в Ханты-Мансийском АО и Республике Коми. Путь распространения дымов проходит на юг в соответствии с северным ветром скоростью 5-12 метров в секунду, - объяснила она.

Шепоренко отметила, что в ближайшие два дня погода существенно не изменится. Синоптики обещают аномальную жару без осадков. Температура воздуха на семь градусов будет выше нормы. В дневные часы воздух может прогреваться до +31 градуса.

26 и 27 августа пройдет кратковременный дождь. Жара спадет. Похолодает на пять-семь градусов. Ветер сменит направление и немного усилится, благодаря этому воздух будет очищаться от вредных примесей.