В Свердловской области отпразднуют 85-летие со дня рождения Владислава Крапивина

В 2014 году Владиславу Крапивину присуждена премия Президента РФ в области литературы и искусства за детские произведения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 2023 году отпразднуют 85-летие со дня рождения Владислава Крапивина. Распоряжение об этом подписал губернатор Евгений Куйвашев. Инициатива провести памятные мероприятия в честь юбилея писателя исходила от общественности и семьи писателя.

- Для подготовки мероприятий сформирован оргкомитет, его возглавил заместитель губернатора Павел Креков, - рассказали в департаменте информполитики.

Напомним, Владислав Крапивин скончался 1 сентября 2020 года в Екатеринбурге после продолжительной болезни. Он родился в Тюмени 14 октября 1938 года. В Свердловске будущий писатель окончил факультет журналистики Уральского государственного университета, после чего несколько лет отработал в городском ежедневнике «Вечерний Свердловск».

Рассказы он начал печатать в возрасте 22 лет, а в 25 лет был принят в Союз писателей СССР. Написал множество романов для школьников, среди которых «Трое с площади Карронад», «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии».

В 1961 году писатель создал отряд «Каравелла», где школьники изучали морское дело. Этот отряд существует по сей день. В 2014 году Владиславу Крапивину присуждена премия Президента РФ в области литературы и искусства за детские произведения.