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Общество23 августа 2022 7:56

В Екатеринбурге открытие движения на улице Громова отложили на месяц

Там идет строительство паркинга
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Улицу перекрыли еще 22 мая

Улицу перекрыли еще 22 мая

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продлили на месяц сроки перекрытия улицы Громова. Дорогу должны были открыть 22 августа. Теперь дату перенесли на 22 сентября. Об этом сообщает мэрия.

- В зоне перекрытия проводятся работы по возведению паркинга, - говорится в сообщении.

Улицу Громова перекрыли еще 22 мая. Движение на участке ограничили сотрудники ООО «Специализированный застройщик «Союз». Закрыли проезд по участку от внутриквартального проезда вдоль дома № 124 на улице Чкалова до улицы Академика Бардина. Объезд организован по улицам Академика Бардина, Ясной, Ямской и Чкалова.

Строители просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.