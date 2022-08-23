Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Недвижимость23 августа 2022 7:40

На ремонт спортшколы в центре Екатеринбурга потратят 19 миллионов рублей

Информация размещена на портале госзакупок
Виктория ЖУРАВЛЕВА
Деньги на ремонт выделят из городской казны

Деньги на ремонт выделят из городской казны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Администрация Екатеринбурга проведет капитальный ремонт в здании на улице Сакко и Ванцетти, 38. По данным сайта Госзакупок, ремонт пройдет в школе спортивного резерва «Локомотив-Изумруд», стоимость ремонта - 19 585 334 рублей.

- Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика выполнить работы по капитальному ремонту по адресу: город Екатеринбург, улица Сакко и Ванцетти, 38, - уточняется в проектной документации на сайте госзакупок.

Капитальный ремонт будет направлен на замену кровли и фасада здания. Помимо МАУ СШОР «Локомотив-Изумруд», в здании расположен отель «Эсмеральд». Работы начнут проводить с 28 сентября, а завершить ремонт в администрации планируют уже 25 декабря 2022 года.