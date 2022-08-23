Ямал готовят к отопительному сезону

Отопительный сезон на Ямале начнется 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ямало-Ненецкий автономный округ готовят к новому отопительному сезону 2022-2023 годов. В плане специалистов на это лето стоял ремонт порядка сотни километров инженерных сетей, а главам муниципалитетов округа поручили усилить контроль за ходом выполняемых работ, чтобы к 1 сентября на всех социальных объектах было дано тепло. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Всего на Ямале к предстоящей зиме нужно подготовить 220 котельных, 80 водоочистных и 27 канализационных очистных сооружений. Готовность объектов на сегодняшний день составляет 70%.