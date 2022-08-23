В Екатеринбурге подорожает школьное питание

Алексей Орлов утвердил нормативы бесплатного школьного питания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 1 сентября подорожает школьное питание. Информация об этом содержится в постановлении главы города Алексея Орлова. Мэр утвердил нормативы бесплатного школьного питания на первое полугодие 2022-2023 учебного года.

Ученики 1-4 классов учащиеся в первую смену, не относящиеся к льготным категориям, согласно документу, будут питаться ежедневно на 81 рубль 2 копейки. Для второй смены цена за обеды составит 121 рубль 52 копейки.

Что касается учеников с ограниченными возможностями здоровья, для них предусмотрено двухразовое бесплатное питание. Для 1-4 классов оно будет организовываться из расчета 202 рубля 54 копейки, а для 5-11 классов - 233 рубля 94 копейки.

Кроме того, для школьников 5-11 классов льготных категорий питание в первую смену будет организовано из расчета 93 рубля 57 копеек в день на одного человека. Для школьников этих же категорий, обучающихся во вторую смену, предусмотрено одноразовое питание на сумму 140 рублей 37 копеек в день на одного человека.

Родители учеников, обучающихся на дому, будут получать денежную компенсацию в размере 127 рублей 60 копеек за каждый учебный день.