Уральские ученые вывели новый сорт пшеницы «Ница» с рекордной урожайностью

Название сорт получил в честь одноименной реки в Свердловской области. Фото: Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН

Уральские ученые вывели новый сорт мягкой пшеницы «Ница», которой пророчат рекордную урожайность и высокое качество зерна. Ее используют для производства хлеба, хлебобулочных изделий и солода. Об этом сообщает Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр УрО РАН.

- . Бич для пшеницы - пыльная головня, поскольку такое зерно не пойдет даже на корм скоту. В Сибири очень распространена бурая ржавчина, которая уносит до 50% урожая. Сорт «Ница» ими абсолютно не поражается. Мы испытывали его три года и получили очень хорошие результаты, - рассказал автор сорта, ведущий научный сотрудник центра Владимир Воробьев.

Название сорт получил в честь одноименной реки в Свердловской области. Его вывели при помощи скрещивания сортов «Екатерина» и «Красноуфимская 100». На созревание «Ницы» уходит около 80 дней. Средняя масса зерна составляет 40-45 грамм. То есть стандарт по выходу муки будет превышен на 10%.

Кроме того, новый сорт отличает повышенное содержание белка и клейковины. По прогнозам ученых, урожайность сорта будет больше восьми тонн с гектара. Урожайность пшеницы «Ница» в сравнении со стандартом будет выше на 23%.