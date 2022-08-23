Свердловская область получит миллионы рублей на развитие туризма

Также на грантовые деньги сбудут создавать электронные путеводители Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область вошла в список регионов, которым в 2023 году выделят гранты на проекты в сфере туризма на общую сумму в 5,3 миллиарда рублей. Об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова в своем telegram-канале.

- Суммарно в 2023 году в рамках этой меры планируется поддержать не менее тысячи проектов, - написала она.

Урал и еще 44 региона получат 3,1 миллиарда рублей на создание и развитие пляжных зон и национальных туристических маршрутов. Кроме того, Свердловская область и еще девять регионов получат 700 миллионов рублей на создание кемпингов и автокемпингов.

21 региону, включая Урал, выделят 1,55 миллиарда рублей на покупку туристического оборудования, создание электронных путеводителей, развитие туризма для людей с ограниченными возможностями, разработку новых туристических маршрутов, включая маркировку, навигацию и организацию зон отдыха.