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Происшествия23 августа 2022 6:02

На Полевском тракте в ДТП серьезно пострадал водитель мопеда

Он влетел в автобус, не уступивший ему дорогу
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Водитель мопеда доставлен в больницу Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Водитель мопеда доставлен в больницу Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На Полевском тракте возле дома №1 по улице Перспективной утром, 23 августа, произошло ДТП, в котором серьезно пострадал водитель мопеда.

- Автобус при повороте налево не уступил дорогу мопеду. По предварительным данным, водитель мопеда получил перелом основания черепа и множественные переломы рук и ног, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Пострадавшего доставили в больницу № 36.

Напомним, 10 июня на Сортировке водитель трактора придавил ковшом мужчину на мопеде. Его доставили для обследования в медучреждение.