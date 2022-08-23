На Полевском тракте в ДТП серьезно пострадал водитель мопеда

Водитель мопеда доставлен в больницу Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На Полевском тракте возле дома №1 по улице Перспективной утром, 23 августа, произошло ДТП, в котором серьезно пострадал водитель мопеда.

- Автобус при повороте налево не уступил дорогу мопеду. По предварительным данным, водитель мопеда получил перелом основания черепа и множественные переломы рук и ног, - рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды городского ГИБДД.

Пострадавшего доставили в больницу № 36.

Напомним, 10 июня на Сортировке водитель трактора придавил ковшом мужчину на мопеде. Его доставили для обследования в медучреждение.