Водитель получил травму головы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 23 августа, двое мужчин проникли на территорию станции скорой помощи на Рябинина, 32 и избили водителя.

- Двое мужчин залезли через забор на территорию станции. Водитель увидел их и попытался остановить. В итоге он получил травму головы. Бригада в этот момент была не на вызове, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информация о конфликте поступила в отдел полиции №8. Сейчас сотрудниками территориального овд проводится проверка, а также устанавливаются очевидцы инцидента.