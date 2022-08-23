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Происшествия23 августа 2022 5:04

В Екатеринбурге двое мужчин избили водителя скорой

Полиция проводит проверку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Водитель получил травму головы

Водитель получил травму головы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 23 августа, двое мужчин проникли на территорию станции скорой помощи на Рябинина, 32 и избили водителя.

- Двое мужчин залезли через забор на территорию станции. Водитель увидел их и попытался остановить. В итоге он получил травму головы. Бригада в этот момент была не на вызове, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информация о конфликте поступила в отдел полиции №8. Сейчас сотрудниками территориального овд проводится проверка, а также устанавливаются очевидцы инцидента.