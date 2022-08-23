На Урале завершили поиски мужчины с татуировкой храма

Мужчину разыскивали волонтеры и сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урале завершили поиски 54-летнего Альберта Нигаметянова. Он пропал 20 августа в садовом товариществе «Геодезист» Белоярского района. Его поисками занимали сотрудники полиции и поисковый отряд «Прорыв».

- Найден, жив. Спасибо за помощь в поисках, - сообщили волонтеры.

Отмечалось, что у пропавшего на руках есть татуировки в виде женщин, а также в виде звезды - на ключице и храма - на спине.

Напомним, в Новоуральске ищут пропавшего Шиганова Сергея Вячеславовича. Он может передвигаться на коричневом Range Rover Sport. О местонахождении 34-летнего мужчины ничего неизвестно с 19 августа.