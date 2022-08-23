Жаркая погода продержится до конца недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область и Екатеринбург в августе неожиданно вернулась жара. По данным синоптиков Уральского гидрометцентра все дело в антициклоне. Под его влиянием жаркая и сухая погода продержится в регионе до конца недели. Затем уральцев, согласно прогнозу, ждет небольшое похолодание.

- В конце недели антициклон потеснится, отступая на юг европейской территории России, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. - Под влиянием атмосферного фронта, который надвинется с севера, в выходные дни и в начале последней недели лета вероятны кратковременные дожди и понижение температуры.

Так, с 27 по 30 августа в Свердловской области ночью столбики термометров будут показывать от +10 до +15 градусов, на севере региона до +7 градусов. Днем воздух будет прогреваться до +21- +26 градусов, на севере до +17- +22 градусов.

Напомним, 22 августа свердловские спасатели выпустили предупреждение из-за аномальной жары.