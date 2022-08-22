В саду под Екатеринбургом спасли кота, застрявшего на сосне

Специалист залез на двадцатиметровый столб и спас кота. Фото: "ЗооСпас Екатеринбург"

В саду под Екатеринбургом «Дары осени» спасли кота, застрявшего на сосне. Сотрудник «ЗооСпас» рассказал, что ему позвонил председатель СНТ и рассказал о пушистике. Специалист вместе с помощницей оперативно приехали на место.

- С фонариками дошли с нашим заявителем - председателем садового товарищества до нужной точки, сверху в кроне огромной сосны блеснули глаза, - рассказал спасатель.

Специалист залез на двадцатиметровый столб и спас кота. На следующий день председатель садового товарищества написал ему, что хозяева животного нашлись.

Ранее мы писали, что Спасатель из Екатеринбурга приехал в Верхний Тагил, чтобы спасти кота, который пять дней просидел на дереве. Животное достали с помощью удочки