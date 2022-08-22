В Екатеринбурге 18-летней девушке грозит шесть лет за кражу денег с чужой банковской карты

На нее завели уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию Екатеринбурга обратилась 22-летняя девушка с просьбой найти неизвестного, укравшего с ее потерянной банковской карты восемь тысяч рублей.

- По словам потерпевшей, в мобильном приложении банка она обнаружила переводы денежных средств с ее карты незнакомым лицам, - рассказали в полиции Екатеринбурга.

Во время розыска сотрудники нашли и задержали 18-летнюю девушку, которая пояснила, что купила в магазине сим-карту, к которой была привязана карточка и украла деньги. На злоумышленницу завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Ей грозит до шести лет лишения свободы.