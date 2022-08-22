Фонари в центре Екатеринбурга засветились в цветах российского флага

Этот триколор посвящен Дню флага. Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

В День российского флага, 22 августа 2022 года, уличное освещение на проспекте Ленина в Екатеринбурге, представлено цветами триколора.

В Екатеринбурге с праздником горожан поздравили еще утром. На въезде в город со стороны челябинского тракта стелу «Екатеринбург» раскрасили в цвета российского триколора. Авторы перформанса извинились за то, что сделали это без согласования с городскими властями.

Ранее бывший мэр Екатеринбурга говорил, что фонари светятся по-разному к каждому празднику.

- То, что установлено на опорах уличного освещения по проспекту Ленина и по улице Свердлова, – универсальный комплекс, способный работать более чем в 20-ти различных режимах: иллюминация будет меняться в зависимости от праздничного сценария, - говорил в 2019 году Высокинский.