В Екатеринбурге на Уралмаше столкнулись две иномарки

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Фото: ТГ-канал "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Восстания-Индустрии произошло ДТП. Как сообщают подписчики ТГ-канала «Инцидент Екатеринбург», вечером 22 августа столкнулись две иномарки.

- У водителя Volkswagen вроде бы рёбра сломаны. Водителя Renault еле вывели из машины, - сообщил очевидец.

Водителя Renault еле вывели из машины. Фото: ТГ-канал "Инцидент Екатеринбург"

Редакции «КП-Екатеринбург» сообщили в городском ГИБДД, что на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге на улице 8 Марта произошло ДТП. Как сообщают «КП-Екатеринбург» в ГИБДД города, мотоциклист за рулем Honda не справился с управлением и скорости влетел в проезжающую иномарку Volkswagen Polo.