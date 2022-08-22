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Общество22 августа 2022 16:46

На Уралмашзаводе открыли новый цех, стоимостью два миллиарда рублей

Цех термической обработки позволит предприятию повысить качество продукции
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Здесь будут проводить различные виды термообработки деталей.

Здесь будут проводить различные виды термообработки деталей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмашзаводе открыли новый термический цех, стоимостью 2 миллиарда рублей. На открытии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов.

- На новой площадке завода, оснащённой современным высокоэффективным оборудованием отечественного производства, будут проводиться различные виды термообработки деталей весом от 5 килограммов до 10 тонн для всех видов выпускаемой заводом продукции, сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Добавим, что строительство цеха термообработки на сегодняшний день – это один из самых масштабных проектов инвестиционной программы по коренной реконструкции производственных мощностей Уралмашзавода.