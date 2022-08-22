На Уралмашзаводе открыли новый цех, стоимостью два миллиарда рублей

Здесь будут проводить различные виды термообработки деталей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмашзаводе открыли новый термический цех, стоимостью 2 миллиарда рублей. На открытии присутствовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Алексей Орлов.

- На новой площадке завода, оснащённой современным высокоэффективным оборудованием отечественного производства, будут проводиться различные виды термообработки деталей весом от 5 килограммов до 10 тонн для всех видов выпускаемой заводом продукции, сообщили в Департаменте информационной политики региона.

Добавим, что строительство цеха термообработки на сегодняшний день – это один из самых масштабных проектов инвестиционной программы по коренной реконструкции производственных мощностей Уралмашзавода.