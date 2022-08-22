В садах под Екатеринбургом ищут мужчину с татуировкой храма

В день пропажи он был одет в вязаную серую кофту. Фото: поисковой отряд "Прорыв"

В садовом товариществе «Геодезист» Белоярского района ищут Нигаметянова Альберта Рифатовича. Как сообщает поисковой отряд «Прорыв», о местонахождении 54-летнего мужчины ничего неизвестно с 20 августа.

В день пропажи он был одет в вязаную серую кофту, синие джинсы и кепку.

Особые приметы:

Рост: 176 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: лысый

Цвет глаз: карий

У мужчины на руках есть татуировки в виде женщин, звезды - на ключице и храм - на спине.

Розыском пропавшего занимается ОП № 29 МО МВД России по городу Заречный. Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба звонить по телефону (834377) 2-10-59 или инфоргу поиска Надежде (Нафаня) 8-952-130-33-70.