Евгений Куйвашев предложил оппоненту во время дебатов место в своей команде

Депутат из ЛДПР увернулся от ответа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время дебатов, которые прошли в эфире «Областного телевидения», предложил своему оппоненту из ЛДПР Александру Каптюгу место в своей команде.

- В случае, если я выиграю эти выборы и приглашу вас работать к себе, пойдете? – спросил с улыбкой Куйвашев.

- Независимо от того, кто станет губернатором, этот человек должен собирать вокруг себя сильную и опытную команду. Я считаю, что мы и так уже сотрудничаем, - ответил депутат ЛДПР.

После уточнения журналиста Евгения Енина: «это значит да?», Александр Каптюг добавил: «Время покажет».

Ранее мы писали, что в Асбесте 21-летний самовыдвиженец в городскую думу и сын депутата Егор Александрин решил снять свою кандидатуру с выборов после того, как назвал избирателей «грязью».