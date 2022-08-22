В Новоуральске волонтеры ищут лысого мужчину на Range Rover

В день пропажи он был одет в черную футболку. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Новоуральске ищут пропавшего Шиганова Сергея Вячеславовича. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», о местонахождении 34-летнего мужчины ничего неизвестно с 19 августа.

В день пропажи он был одет в черную футболку, черные штаны, черный джемпер и черные кроссовки. Пропавший может передвигаться на коричневом Range Rover Sport.

Особые приметы:

Рост: 186 сантиметров

Телосложение: худощавое

Цвет волос: лысый

Цвет глаз: зеленый

Всем, кому-либо известно о местонахождении Шиганова Сергея Вячеславовича, просьба сообщить по телефонам, указанным в ориентировке, или инфоргу поиска Наталье (Пума) 8-904-383-17-48.