Выпускники ЕГТИ снялись в сериале от PREMIER со звездой «Перевала Дятлова»

Главную роль в сериале сыграла звезда «Перевала Дятлова» Мария Мецель (справа). Фото: пресс-служба ТНТ

Выпускники ЕГТИ снялись в сериале от PREMIER о вымышленном криминальном районе Ростова-на-Дону, который герои называют Юзом. Проект режиссера Стаса Иванова рассказывает о жизни города, в котором обитают криминальные авторитеты, коррумпированная полиция, чиновники, которые имеют свою долю на черном рынке, а также простые парни, мечтающие выбиться в люди.

Главные роли в сериале исполнили Кузьма Котрелев, звезда «Перевала Дятлова» Мария Мацель, Мария Машкова, известная по сериалу «Света с того света», Антон Кузнецов, Дмитрий Чеботарев, прославившийся после фильма «Майор Гром: Чумной доктор», а также Евгений Харитонов.

- В съемках также участвовали актеры, окончившие Екатеринбургский государственный театральный институт, Светлана Лысенкова, Александр Соболь и Людмила Дорошева, - рассказали в пресс-службе ТНТ. - Главным героем стал Равиль – парень с района, который работает в доставке пиццы, пишет программный код и мечтает поступить на IT-специальность в американский вуз. Однажды он влюбляется дочку криминального авторитета, но сам случайно связывается с бандой его противников.

Сериал вышел этой весной, а с 29 августа его будут показывать в эфире ТНТ.

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