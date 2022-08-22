В Екатеринбурге на улице Кирова пройдет масштабная реконструкция

На территории появятся новые тротуары и велодорожки. Фото: Администрация Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект реконструкции улицы Кирова и прилагающего трамвайного кольца. По данным городской мэрии, на площади 19,23 гектаров появятся новые тротуары, велодорожки и остановки.

- Помимо этого, улучшения коснутся площади Субботников и близлежащей набережной Верх-Исетского пруда, - рассказали в Администрации Екатеринбурга.

Там власти планируют поставить скамейки и урны. Во время реконструкции архитектурная концепция, созданная ранее, не будет нарушена.

Ранее мы писали, что в центре Нижнего Тагила начали реконструкцию «сталинского» дома на улице Карла Маркса, 83. Помимо этого дома, также предстоит реконструкция зданий, которые находятся на улице Ильича,2 и проспекте Ленина.