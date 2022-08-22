Водитель впал в кому после ДТП под Нижним Тагилом

Авария произошла на трассе Нижний Тагил-Усть-Утка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Водитель легковушки пал в кому после того, как попал в ДТП на трассе Нижний Тагил-Усть-Утка. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Авария произошла около четырех часов дня 19 августа. 54-летний мужчина ехал за рулем Daewoo Matiz. Он двигался со стороны Нижнего Тагила в сторону поселка Черноисточинск. ДТП произошло на девятом километре трассы.

- Совершая поворот налево, водитель автомобиля Daewoo Matiz врезался в машину Volkswagen Tiguan, - рассказали в Госавтоинспекции.

Volkswagen управлял 58-летний мужчина. Водителя Daewoo Matiz, впавшего в кому, доставили в больницу.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге будут судить 37-летнего водителя Renault Kangoo, который устроил ДТП с пассажирским автобусом. Авария произошла 28 декабря 2021 года. при перестроении на левую полосу не убедился в безопасности маневра и не включил указатель поворота. Автобусу пришлось экстренно затормозить. Его занесло на встречную полосу, где он столкнулся с Citroen Berlingo. Водитель автобуса пострадал.