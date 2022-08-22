Спасатели успели достать девушку из автомобиля, упавшего в болото

Автомобиль вылетел с дороги и погрузился в болото, Фото: МЧС по Югре

На трассе Сургут – Лянтор в Ханты-Мансийском автономном округе в минувшие выходные едва не разыгралась трагедия, если бы не вовремя подоспевшие спасатели. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Дело было так: по трассе ехали спасатели МЧС Игорь Вдовин и Сергей Пойда. Они обратили внимание, что автомобиль, ехавший навстречу, сделал необычный маневр и свернул в лес.

Спасатели свернули следом, и вскоре заметили, что машина вылетела с дороги и постепенно погружалась в болото.

За рулем автомобиля была девушка. Спасатели нагнули ветви деревьев, за которые зацепилась автоледи, после чего она выбралась на берег.