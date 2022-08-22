В доме на Вторчермете люди стоят в очереди из-за сломанного лифта

Фото: телеграм-канал «Екатеринбург №1»

В Екатеринбурге жители дома на Палисадной № 18 вынуждены выстраиваться в очереди из-за нехватки лифтов. Дело в том, что один из подъемников сломался еще в апреле. Об этом сообщает РИА «Новости».

Жители 16-этажного дома вынуждены долгое время ждать, пока лифт развезет других пассажиров. Судя по снимкам, которые распространяются в мессенджерах, видно, что собираются толпы десять, а то и пятнадцать человек. К тому же, в очередях стоят мамы с детьми и крупногабаритными колясками, которые также желают подняться в квартиры.

Как объясняют в управляющей компании «Территория-Восток», лифт не могут починить из-за недостающей детали. Ее стоимость – 180 тысяч рублей.

- Управляющая компания их ремонтирует за свой счет в пределах 50 тысяч рублей, свыше этой суммы ремонт считается капитальным и делается за счет капремонта дома или других средств жильцов. Деталь, вышедшая из строя - катушка тормоза стоимостью 180 тысяч рублей, - объяснили РИА «Новости» в управляющей компании.

Однако, вопрос с ремонтом лифта уже выносили на собрании собственников. Было принято решение оплатить деталь по частям. Из которых – 100 тысяч за счет сборов, а 80 тысяч – за счет коммунальщиков. Деталь была заказана из Китая еще в июле. Однако, ее срок поставки – 85 дней. Поэтому, пока жильцы дома на Палисадной все еще ждут в очередях единственный работающий лифт.