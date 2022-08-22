Жену стрелка из Совхозного, убившего соседа, доставили в Следственный комитет

В семье Шапкиных трое детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жену стрелка Николая Шапкина, убившего соседа вечером 20 августа, доставили в Следственный комитет. Об этом Татьяна Шапкина сообщила журналисту «КП-Екатеринбург». Около 15:30 женщина еще выходила на связь, но потом перестала отвечать на звонки и сообщения.

На данный момент неизвестно, является ли она подозреваемой или обвиняемой по делу об убийстве 40-летнего Анатолия Шкурова.

- В сети появилось видео (есть в распоряжении «КП» - прим.ред.), где отец говорит, как Таня стреляла по гаражу. Но это все бред. Не стреляла она, - пояснила «КП-Екатеринбург» сестра Татьяны Анастасия Русских.

Напомним, что причиной стрельбы стал конфликт Татьяны с местной компанией. После убийства Николай Шапкин покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».