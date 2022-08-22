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Происшествия22 августа 2022 13:26

В Нижнем Тагиле четырехлетняя малышка погибла, выпав из окна

Она навалилась на москитную сетку, у которой оторвались крепления
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Ребенок рос в благополучной семье

Ребенок рос в благополучной семье

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижнем Тагиле четырехлетняя девочка выпала из кона четвертого этажа и погибла. Инцидент произошел в доме № 11 на Черноисточинском шоссе, сообщает АН «Между строк».

По словам очевидцев, малышка навалилась на антимоскитную сетку. Крепления оторвались под тяжестью. Жильцы дома рассказали, что ребенок рос в благополучной семье. В Следственном комитете по Свердловской области «КП-Екатеринбург» сообщили, что воздержатся от комментариев.

Ранее, 2 июля 2021 гола, В Екатеринбурге четырехлетний ребенок получил серьезные травмы при падении с высоты. Мальчик выпал из квартиры из-за того, что за ним не доглядели взрослые. Родители смотрели телевизор, в этот момент малыш прошел на кухню, залез на стоящую у подоконника табуретку и выпал в окно.