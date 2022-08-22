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Общество22 августа 2022 13:22

День города в Екатеринбурге отметили 930 тысяч человек

Горожане и гости уральской столицы посетили десятки мероприятий
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Почти миллион человек приняли участие в праздновании Дня города 2022

Почти миллион человек приняли участие в праздновании Дня города 2022

Фото: Алексей БУЛАТОВ

День города 2022 в Екатеринбурге 20 августа посетили 930 тысяч человек. Такие данные приводит пресс-служба городской администрации.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поблагодарил учреждения культуры, молодежи и спорта, торговые предприятия, органы правопорядка и службы благоустройства за хороший праздник.

- Все работали на то, чтобы праздник прошел красочно и с комфортом для гостей. И судя по количеству посетителей площадок, организаторам это удалось, - говорит Алексей Орлов.

Со своей задачей справились и коммунальные службы Екатеринбурга, которые после праздника организовали ночную уборку улиц города. Сто дорожных рабочих вывезли 143 тонны мусора.

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