В Екатеринбурге из-за нехватки водителей и кондукторов сокращают число трамваев

Помимо трамваев, плохо ходят автобусы № 28, 57 и 25 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за нехватки водителей и кондукторов сокращают число рейсов на общественном транспорте. Читатели пожаловались «КП-Екатеринбург», что по утрам им стало трудно добираться до работы.

- Я каждое утро спокойно уезжал на трамвае № 20 от парка Маяковского до Шарташа. Он ходил в одно и то же время около 09:30. Но в последний месяц трамвая в это время просто нет. Такое ощущение, что 20-ки больше не существует. По «Яндекс. Картам» видно, что на весь путь осталось два трамвая. Теперь я жду свой вагон по часу, - рассказал Евгений.

Житель Екатеринбурга отметил, что маршрут № 20 – единственный, на котором он может напрямую добраться до работы. Другая горожанка Анна также пожаловалась «КП-Екатеринбург» на проблемы с этим трамваем.

- Раньше раз в пару месяцев 20-ка могла не прийти вовремя. Один из вагонов, видимо, снимали с маршрута. Но сейчас это начало происходить постоянно, - сообщила девушка.

В мэрии «КП-Екатеринбург» объяснили, что из-за нехватки водителей и кондукторов на трамвайном маршруте № 20 временно уменьшили количество поездов с пяти до четырех, в связи с чем был увеличен интервал движения.

- При приеме на работу в первую очередь люди будут направлены на этот маршрут, - пообещали в администрации.

Также читатели пожаловались «КП-Екатеринбург», что плохо ходят автобусы № 28, 57 и 25.