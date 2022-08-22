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Экономика22 августа 2022 12:25

Свердловские власти запретят вводить новые требования к бизнесу

Мораторий будет действовать до конца 2023 года
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Куйвашев поручил региональному правительству ввести новые меры поддержки бизнеса

Куйвашев поручил региональному правительству ввести новые меры поддержки бизнеса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному правительству ввести новые меры поддержки бизнеса. Планируется до конца 2023 года запретить вводить новые требования к предпринимателям. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- Мораторий коснется всех новых требований, устанавливаемых областными актами, которые проверяются в рамках контрольно-надзорной деятельности и при выдаче разрешений и лицензий, - говорится в сообщении.

В том числе запрет будет распространяться на использование земель, экологические и геологические ограничения, размещение рекламы, деятельность такси и осуществление регулярных перевозок.

Ввести мораторий распорядился на федеральном уровне президент России Владимир Путин.Он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину до начала сентября провести ревизию всех новых требований к бизнесу. И если они повлекут дополнительные издержки, их нужно отменить или отложить до конца 2024 года.