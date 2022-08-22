Свердловские власти запретят вводить новые требования к бизнесу

Куйвашев поручил региональному правительству ввести новые меры поддержки бизнеса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил региональному правительству ввести новые меры поддержки бизнеса. Планируется до конца 2023 года запретить вводить новые требования к предпринимателям. Об этом сообщает департамент информационной политики.

- Мораторий коснется всех новых требований, устанавливаемых областными актами, которые проверяются в рамках контрольно-надзорной деятельности и при выдаче разрешений и лицензий, - говорится в сообщении.

В том числе запрет будет распространяться на использование земель, экологические и геологические ограничения, размещение рекламы, деятельность такси и осуществление регулярных перевозок.

Ввести мораторий распорядился на федеральном уровне президент России Владимир Путин.Он поручил премьер-министру Михаилу Мишустину до начала сентября провести ревизию всех новых требований к бизнесу. И если они повлекут дополнительные издержки, их нужно отменить или отложить до конца 2024 года.