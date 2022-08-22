Стелу на въезде в Екатеринбург раскрасили в цвета российского триколора

Стелу на въезде в Екатеринбург раскрасили 22 августа. Фото: паблик "Екатеринбургские мемы на каждый день" в ВК

22 августа отмечается День флага России. В Екатеринбурге с праздником горожан поздравили уже с самого утра. Об этом пишет паблик «Екатеринбургские мемы на каждый день».

На въезде в город со стороны челябинского тракта стела «Екатеринбург» стелу разукрасили в цвета российского триколора.

Авторы пожелали остаться неизвестными. Фото: паблик "Екатеринбургские мемы на каждый день" в ВК

Авторы перформанса извинились за то, что сделали это без согласования и поздравили жителей с праздником.

- Извините, что сделали это без разрешения. С днем флага России, друзья! – оставили у стелы послание художники.