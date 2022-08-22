О плакате Собчак рассказала в своем telegram-канале Фото: Алексей БУЛАТОВ

Телеведущая Ксения Собчак обратила внимание на баннер с надписью «Мариуполь», который появился в Екатеринбурге. Об этом она написала в своем telegram-канале.

- В Екатеринбурге на здании заброшенной больницы в Зеленой Роще неизвестные вывесили баннер, - сообщила Собчак.

На фотографиях с места видно, что надпись сделана вертикально. Сам баннер белый, а буквы на нем – черные. В некоторых местах буквы обведены красной краской.

Ранее Ксения Собчак поддержала губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который заступился за директора лицея № 12, где дети исполнили ЛГБТ-танец. Видео выступления появилось в соцсетях. На кадрах мальчики в розовых рубашках и черных шортах исполняют танец, который комментаторы назвали «развратным ЛГБТ-танцем». Под конец выступления парни сняли рубашки и танцевали с голым торсом, перетянутым крест-накрест тонкими ремешками.