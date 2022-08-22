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Общество22 августа 2022 11:33

Операция «Трасса» продлится на дорогах Югры до 20 августа

Сотрудники ДПС проверяют дальнобойщиков
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
ГИБДД проверяют дороги Югры

ГИБДД проверяют дороги Югры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 30 августа 2022 года на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа продлится операция «Трасса», которая проводится совместно сотрудниками ДПС ХМАО, ЯНАО, Свердловской и Тюменской областей.

Стражи порядка усилят дежурство на междугородних, межрегиональных и муниципальных дорогах, чтобы предотвратить аварийные ситуации в последнюю неделю школьных каникул. Об этом пишет информационное агентство ugra-news.ru.

- Семьи спешат вернуться домой. Обратный маршрут у большинства автотуристов региона Урала и Западной Сибири идет по федеральным трассам, - объяснили причину операции в ГИБДД Югры.