Операция «Трасса» продлится на дорогах Югры до 20 августа

ГИБДД проверяют дороги Югры Фото: Алексей БУЛАТОВ

До 30 августа 2022 года на дорогах Ханты-Мансийского автономного округа продлится операция «Трасса», которая проводится совместно сотрудниками ДПС ХМАО, ЯНАО, Свердловской и Тюменской областей.

Стражи порядка усилят дежурство на междугородних, межрегиональных и муниципальных дорогах, чтобы предотвратить аварийные ситуации в последнюю неделю школьных каникул. Об этом пишет информационное агентство ugra-news.ru.

- Семьи спешат вернуться домой. Обратный маршрут у большинства автотуристов региона Урала и Западной Сибири идет по федеральным трассам, - объяснили причину операции в ГИБДД Югры.