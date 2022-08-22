В Екатеринбурге скончался один из основателей Камерного театра

Скончавшийся был заслуженным деятелем искусств России. Фото: страница Камерного театра «ВКонтакте»

В Екатеринбурге 20 августа скончался режиссер, один из основателей Камерного театра Вячеслав Анисимов. Ему было 80 лет. Об этом сообщает театр на своей странице «ВКонтакте».

- В нашем театре уже более 20 лет идут постановки Вячеслава Анисимова и до сих пор любимы зрителями — «Метель», «Алые паруса», «Каменный цветок» и другие, - говорится в сообщении.

Скончавшийся был заслуженным деятелем искусств России и профессором в Екатеринбургском государственном театральном институте. Анисимов закончил Свердловское театральное училище. Позже он отучился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии по специальности «Режиссура драмы».

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