В торговом центре Екатеринбурга откроется точка фастфуда от шоумена Гарика Харламова

Известно, что точки питания работают по франшизе Фото: Иван МАКЕЕВ

В Екатеринбурге в торгово-развлекательном центре Veer Mall появится новая точка быстрого питания: к открытию готовится сеть Hot Dog Bulldog, которая принадлежит известному шоумену Гарику Харламову. Соответствующие баннеры появились накануне в ТЦ.

Как пишет местное издание 66.RU, открытие заведения запланировано на начало сентября, идет подбор персонала. Известно, что точки питания работают по франшизе, они открыты в Москве, Мытищах, Санкт-Петербурге, Тюмени, Нижнем Новгороде.

Напомним, ранее в Екатеринбурге открылся новый ресторан кавказкой и адыгейской кухни «Высота 5642». Заведение находится в торговом центре «Limerance» на улице Воеводина, 8, а занимается им будет директор «Сыроварни» Владимир Николаев. В меню гости смогут найти долму, хинкали, хачапури, каши, стейки и многое другое.