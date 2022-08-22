Свердловские спасатели выпустили предупреждение из-за аномальной жары

Уральцам посоветовали оставаться дома, держать закрытыми окна, использовать кондиционер Фото: Иван МАКЕЕВ

Спасатели Свердловской области выпустили предупреждение из-за аномальной жары, которая установится в регионе с 22 по 26 августа, известно, что столбики термометров поднимутся до 31 ºC. В МЧС рекомендовали соблюдать правила безопасного поведения.

- Возможно осложнение пожароопасной обстановки. Следует быть предельно внимательными и осторожными, неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности. На территории региона в 24-х муниципальных образованиях действует особый противопожарный режим, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Уральцам посоветовали оставаться дома, держать закрытыми окна, использовать кондиционер, чтобы снизить риск перегрева, также необходимо пить больше жидкости.

- Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах даже на непродолжительное время. Прежде чем садиться в машину, стоявшую на солнце, откройте все окна и двери, - добавили спасатели.