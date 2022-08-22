Назван эффективный способ бросить курить

На борьбу с вредной привычкой придется потратить время и средства Фото: Иван МАКЕЕВ

Психиатр-нарколог Олег Гончаров в беседе с NEWS.ru рассказал, что при решении бросить курить врачи советуют комбинировать два типа лечения от зависимости – биологическое и терапевтическое. Никотиновые пластыри и жевательные резинки помогают побороть вредную привычку, однако в преодолении никотиновой зависимости важен психологический фактор.

При биологической терапии используют вещества, которые не содержат никотин, но воздействуют на никотиновые рецепторы. У человека при отказе от сигарет в этом случае нет ломок, не снижается настроение, отсутствуют бессонница и раздражительность.

Сам человек, по словам Олега Гончарова, вряд ли справится с зависимостью, даже если он какое-то время может продержаться, то велик риск возвращения к пагубной привычке. Поэтому врачи добавляют психотерапию, например, мотивационное интервью, которая помогает человеку сохранить мотивацию для отказа от сигарет.