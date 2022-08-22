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Общество22 августа 2022 9:46

В Каменске-Уральском местный житель выплатит соседке 68 тысяч за спиленные ягодные кусты

Мжучина погубил плодовые деревья
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Уголовное дело по статье «Незаконная вырубка лесных насаждений» возбуждать не стали

Уголовное дело по статье «Незаконная вырубка лесных насаждений» возбуждать не стали

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Каменске-Уральском местный житель после длительного судебного разбирательства выплатит больше 68 тысяч рублей за то, что спилил кустарники с ягодами на территории своей соседки. С 2017 года они оспаривали границы земельных участков, чтобы установить забор.

- В августе 2021 года мужчина выпилил целый ряд многолетних плодовых кустарников, которые росли вдоль границы. Были уничтожены деревья, на которых росли вишня, крыжовник, жимолость, смородина, малина и ирга, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

При этом уголовное дело по статье «Незаконная вырубка лесных насаждений» возбуждать не стали. Мужчина не стал отрицать, что это именно он погубил растения.

- С целью защиты женщина обратилась с иском. В нем она просила взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 60 тысяч рублей, расходы по оценке ущерба – 4 300 рублей, по составлению искового заявления – 4 тысячи рублей и 2 тысячи рублей госпошлины, - добавили в суде.

В итоге мужчина должен будет заплатить соседке 68.3 тысячи рублей.