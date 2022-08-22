В Каменске-Уральском местный житель выплатит соседке 68 тысяч за спиленные ягодные кусты

Уголовное дело по статье «Незаконная вырубка лесных насаждений» возбуждать не стали Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Каменске-Уральском местный житель после длительного судебного разбирательства выплатит больше 68 тысяч рублей за то, что спилил кустарники с ягодами на территории своей соседки. С 2017 года они оспаривали границы земельных участков, чтобы установить забор.

- В августе 2021 года мужчина выпилил целый ряд многолетних плодовых кустарников, которые росли вдоль границы. Были уничтожены деревья, на которых росли вишня, крыжовник, жимолость, смородина, малина и ирга, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

При этом уголовное дело по статье «Незаконная вырубка лесных насаждений» возбуждать не стали. Мужчина не стал отрицать, что это именно он погубил растения.

- С целью защиты женщина обратилась с иском. В нем она просила взыскать с ответчика материальный ущерб в размере 60 тысяч рублей, расходы по оценке ущерба – 4 300 рублей, по составлению искового заявления – 4 тысячи рублей и 2 тысячи рублей госпошлины, - добавили в суде.

В итоге мужчина должен будет заплатить соседке 68.3 тысячи рублей.