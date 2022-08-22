За выходные в Свердловской области задержали почти 100 пьяных водителей

Из-за других грубых нарушений к ответственности привлекли порядка 300 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие выходные автоинспекторы задержали 95 пьяных водителей. При этом 19 человек попадаются на этом нарушении повторно, в отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также 24 автовладельца отказались проходить медицинское освидетельствование.

Из-за других грубых нарушений к ответственности привлекли порядка 300 человек, среди которых управление транспортом без прав. На штрафстоянку эвакуировано 185 машин из них 20 - мотоциклы.

- Госавтоинспекция напоминает, что за нетрезвое вождение предусмотрен административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Напомним, ранее на трассе под Серовом пьяный водитель иномарки Toyota Camry погубил своего пассажира и пострадал сам, врезавшись в фуру Iveco. Известно, что водитель легковушки при развороте не уступил дорогу грузовику.