В Екатеринбурге снизились темпы строительства складов

Спрос на покупку складских помещений также сократился Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в первом полугодии 2022 года было сдано 228 тысяч квадратных метров складов. Это в два раза меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на консалтинговую компанию Nikoliers.

Кроме того, сократился спрос на такие площади. Совокупный объем сделок на региональных рынках составил 271 тысячу квадратных метров. Это на треть меньше результатов первого полугодия 2021 года.

Также аналитики сообщают, что растут объемы субаренды. В этой нише Екатеринбург стал лидером. В столице Урала сдают 43,6 тысячи «квадратов» складов.