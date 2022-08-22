На Ямале вожатые будут получать 30 тысяч рублей за смену

Зарплата вожатых в 2023 году вырастет почти в 2 раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году зарплату вожатых в детских лагерях Ямала поднимут до 30 тысяч рублей на руки. Сейчас при графике работы с 8 часов утра до 1 ночи сотрудники педагогических отрядов получают всего 17 тысяч рублей. Об этом пишет издание «Ямал 1».

Решение о повышении заработной платы вожатым, которые трудятся в летних лагерях, принял губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа после того, как ему доложили информацию об уровне заработка специалистов.

Также в 2023 году уровень оплаты труда руководства детских лагерей проиндексируют на 25%.