В Нижнем Тагиле осужденные экс-силовики шьют в колонии гамаки-качели

С начала 2022 года в колонии произвели продукции на 610 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В исправительной колонии № 13 в Нижнем Тагиле осужденные бывшие силовики шьют гамаки-качели. Об этом сообщает ГУФСИН по Свердловской области.

- С начала 2022 года в ИК-13 оказали услуг по пошиву костюмов для туризма и отдыха, детских качелей типа гамак и прочих изделий на общую сумму более 5,5 миллионов рублей, - говорится в сообщении.

Заключенные сшили костюмов для туризма и отдыха, качелей-гамаков и других изделий на общую сумму более 5,5 миллионов рублей. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Также в колонии делают корпусную, офисную мебель, кресла, стулья и фанеру для изготовления мебели. Кроме того, развита металлообработка. С начала 2022 года в колонии произвели продукции на 610 миллионов рублей.

Ранее, в конце июля, у Дворца молодежи в Екатеринбурге открылась ярмарка. Там продавали мебель и другие товары, сделанные заключенными в колониях.